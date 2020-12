Cassano: “L’Inter è stata un flop, ora Conte può solo vincere lo Scudetto altrimenti è un massacro”

Dopo l’eliminazione dalla Champions League sono aumentate le critiche su Antonio Conte e la sua Inter. A ‘Bobo Tv’, invece, Antonio Cassano ha espresso un suo parere riguardo alla prestazioni dei neroazzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo chiari, l’Inter in Champions ha fatto malissimo. In Europa c’è bisogno di un calcio di qualità, Eriksen in cinque minuti ha giocato meglio di Gagliardini e Barella. È stato un flop, ora Conte può soltanto vincere lo Scudetto altrimenti è un massacro. E lui ha massacrato calciatori di alto livello come Skriniar e Godin, su Hakimi è in confusione perché è un calciatore che necessità di più libertà”.