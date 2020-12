Torino in totale difficoltà: improvvisa decisione di Belotti a centrocampo

Si sta giocando l’anticipo di Campionato tra Torino e Udinese e la squadra ospite è passata in vantaggio al 24′ del primo tempo grazie alla rete di Pussetto. I granata non hanno iniziato al meglio questa nuova stagione di Serie A e infatti sono riusciti a conquistare solo sei punti con una vittoria e tre pareggi su undici partite.

Dato il bisogno urgente di vincere visto che al momento il Torino si trova penultimo in classifica, Belotti il capitano dei granata al rientro dagli spogliatoi a inizio secondo tempo, ha raggruppato al centro del campo la squadra per trasmettergli carica e incitarli a dare il meglio per cercare di concludere la gara nel modo migliore.