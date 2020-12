Floro Flores: “Il Napoli ha uno degli attacchi più forti, è una favorita per lo Scudetto”

Nel corso de ‘Il Sogno nel Cuore’ in onda su Radio CRC è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Antonio Floro Flores. Ecco quanto evidenziato:

“Napoli segna poco? Solo un momento, passerà. Mertens è una sicurezza. Gattuso ha dato identità alla squadra. De Laurentiis deve prendere esempio dalla Real Sociedad perché bisogna investire sulla cantera”.

“Il Napoli ha sempre dimostrato di essere in grado di fare gol, ora stanno vivendo solo un periodo per questo si è un po’ in appanno, ma quello attuale è uno degli attacchi più forti di sempre, ma è solo questione di tempo. Mertens è sempre stato una certezza. Tornerà a fare quello che sa fare con più continuità”.

“Gattuso? Giocando in Europa League e in Serie A, si spende tanta energia, quindi recuperare risulta difficile. Per il mister non è facile, ma grazie al suo carattere sta facendo bene”.

Floro Flores ha commentato poi il match disputata ieri tra il Napoli e la Real Sociedad: “A breve inizieranno i sedicesimi di Coppa Uefa perciò è giusto godersi il momento. C’è in palio qualcosa di importante e il Napoli ha le carte in regola per portare risultati a casa”.

“Corsa allo scudetto? Le quattro squadre che al momento possiedono un qualcosa in più sono Milan, Juve, Inter e Napoli. I bianconeri stanno facendo un po’ fatica, quindi gli azzurri possono approfittare di questo momento”.

Poi, aggiunge su Insigne: “Avere un capitano che prima di essere calciatore è tifoso vale tantissimo. È un bene per la città e per i calciatori azzurri. Ieri la Real Sociedad mi ha stupito per il fatto che nel gruppo c’erano 17 ragazzi provenienti dalla cantera; perché la società di De Laurentiis non potrebbe usare lo stesso metodo di lavoro?”.

“Fabian Ruiz? In questo ruolo soffre ma resta comunque un campione, ha una marcia in più. Siamo fortunati ad averlo. Ha qualità offensive più offensive, sebbene Gattuso lo stia facendo sacrificare. Ma il mister sa il fatto suo, quindi non mi va di giudicare il suo lavoro. Anche recuperare Ghoulam sarebbe utilissimo per la squadra. Al Napoli non serve un terzino sinistro, hanno Ghoulam che è uno dei più forti in Europa, ha gamba, piede, è un fuoriclasse nonostante sia stato molto sfortunato. Perché non sfruttare quello che già si ha in casa?“.