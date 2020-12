Stroppa, Crotone: “Contro lo Spezia mi auguro di giocare in con undici”

Domani il Crotone dovrà affrontare lo Spezia per uno scontro salvezza fondamentale per i calabresi. Il Crotone al momento si trova nell’ultima posizione della classifica con soli due punti. Il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato:

“Che importanza ha questo scontro diretto? “È stato un percorso diverso fino ad ora, lo Spezia ha dimostrato anche in questa categoria un’ottima idea di gioco e con i punti ha dimostrato di essere in zona salvezza, noi invece siamo in ritardo, mi tengo le prestazioni, non ultima quella con il Napoli. Domani sarà una gara importantissima”.

“Mi aspetto il solito Spezia visto che non ho visto cambi di atteggiamento o strategici da parte loro, e mi auguro che il Crotone non commetta errori. Sono sicuro di questo perché a livello caratteriale e di attenzione non possiamo e non dobbiamo sbagliare nulla. Inoltre spero che domani giocheremo con la squadra al completo quindi undici contro undici, contro il Napoli abbiamo perso le distanze appena abbiamo iniziato a giocare in dieci”.