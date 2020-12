Avv. Chiacchio: “Il caso della Reggiana può aiutare il Napoli dinanzi al Collegio di garanzia del Coni”

Ai microfoni de ‘Il Sogno nel Cuore’ , programma in onda su Radio CRC condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Armando Jr, è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio. Ecco quanto riportato:

“Effettivamente il caso Reggiana crea un’ambiente favorevole al Napoli di fronte al Collegio di garanzia del Coni. È una sentenza di alto valore perché la Reggiana, che aveva 18 calciatori positivi, non potè effettuare la trasferta di Salerno. Proposi quindi il ricorso al giudice sportivo, chiedendo la causa di forza maggiore, e il giudice, pur respingendo il ricorso della Reggiana per forza maggiore, stabilì due circostanze di estrema importanza riguardo al ricorso del Napoli: la prima è che lo 0-3 deve essere inflitto perché la Reggiana non possedeva alcun documento dell’Asl che impediva di affrontare la trasferta in Campania, a differenza, invece, del Napoli“.

“In questo caso la società può richiedere con la forza il documento dinanzi al collegio di garanzia; in più alla Reggiana non è stato dato il punto di penalizzazione perché è stato considerato, il caso in esame, come un evento di natura eccezionale e capace, quindi, di derogare al principio sancito dal codice di giustizia sportiva che afferma: ‘allorché una società non si presenti in una disputa di una gara, deve subire la sanzione accessoria del punto di penalizzazione’. Sono, questi, due fattori di massima importanza che possono essere invocati dinanzi al Collegio di garanzia del CONI e potranno avere la loro grande valenza”.

Poi, aggiunge: “Ci sono i presupposti, ed erano presenti anche prima, affinché si possa raggiungere il risultato auspicato; se ciò non è ancora accaduto è perché qualcosa è andato storto nei precedenti gradi di giudizio. Penso che il Collegio di garanzia possa accogliere il ricorso del Napoli e, personalmente, credo che il punto di penalizzazione possa essere restituito. Per quanto riguarda il Tar, si può richiedere anche il ricorso in quella sede, nonostante non sia mai accaduto prima un evento del genere. L’avvocato Lubrano affiancherà il legale Grassani. Mi auguro possa dare un valido apporto a questa vicenda”.

Inoltre, l’avvocato ha continuato le sue dichiarazioni commentando la squadra del Napoli: “Mi sta piacendo moltissimo, pochi avrebbero pensato che potesse orbitare nei piani alti della classifica. Questo è merito della bravura dell’allenatore; Gattuso sta dimostrando di essere ad alto livello, spronando i calciatori nel migliore dei modi. In più, è un uomo di spessore e ciò lo ha dimostrato durante la sua carriera da calciatore”.

“Risarcimento danni per Oshimen? Le società di club sono tutelate con polizze assicurative stipulate dagli enti organizzatori delle competizioni internazionali, come nel caso della Uefa e della Fifa. Non so, però, se l’ente che organizza la Coppa D’Africa ha questo tipo di polizza. Nel caso in cui l’avesse, il Napoli verrà sicuramente risarcito del danno procurato a causa di questo infortunio, altrimenti qualsiasi iniziativa può essere valida e, a mio avviso, il Napoli dovrebbe farsi valere”.

Infine, conclude: “Si tratta di gare importanti. Per quanto abbiamo constatato, il disputare match in trasferta influisce fino ad un certo punto perché il Napoli, paradossalmente, credo abbia fatto più punti fuori casa che in casa. Mi auguro che possa fare un numero di punti tali da poter restare tra le prime posizioni. A mio avviso credo possa riuscirci”.