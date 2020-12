SPOSTAMENTI NATALE – A Palazzo Chigi hanno deciso di accogliere le richieste dei Governatori delle Regioni riguardanti lo spostamento tra comuni durante le festività natalizie. Già nelle prossime ore infatti potrebbe essere approvata una modifica al decreto già in Parlamento o un nuovo provvedimento per consentire lo spostamento tra Comuni il giorno di Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio.

Una modifica al decreto già in Parlamento o un nuovo provvedimento per poter consentire lo spostamento tra Comuni il giorno di natale, il 26 dicembre e anche il 1° gennaio. Pare essere questa la decisione presa da palazzo Chigi per venire incontro alle richieste di numerosi sindaci, dell’Unione delle Province e di alcuni parlamentari dopo l’approvazione dei provvedimenti entrati in vigore dal 4 dicembre. Anche la ministra Teresa Bellanova, al momento di discutere le nuove regole in vista delle festività aveva chiesto nel corso delle riunioni di poter consentire gli spostamenti, soprattutto per venire incontro alle esigenze dei cittadini che abitano nei piccoli Comuni e che sono inevitabilmente penalizzati da queste norme. La modifica potrebbe essere formalizzata già nelle prossime ore.

SPOSTAMENTI NATALE CONSENTITI

Una notizia che fa ben sperare per il futuro delle feste natalizie. Allo stesso tempo c’è da considerare sicuramente i rischi a cui si andrà incontro rinnovando l’ultimo decreto. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio discuterà con i capigruppo e i capi delegazione per superare le riserve dell’ala “rigorista” guidata dai ministri Dario Franceschini e Roberto Speranza ma la scelta dell’esecutivo sembra ormai fatta.

A chiudere il cerchio c’è pure la presa di posizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo cui è assurdo potersi spostare in una città grande come Roma e non tra i piccoli comuni. Poi conferma che la regola verrà rivista. Si attende nelle prossime il comunicato che ufficializzerebbe la modifica del decreto.