Giuntoli: “Cercheremo di dare il massimo per onorare lo stadio Maradona. Paolo Rossi era il mio punto di riferimento”

A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Real Sociedad, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Miglior ricordo di Paolo Rossi? Nel 1982 la partita con il Brasile, la guardai con mio zio e con il mio papà. Furono momenti straordinari. Sognavo di diventare un calciatore. Era un grande punto di riferimento per me.

La prima allo stadio Maradona e la responsabilità di passare il turno

Noi cerchiamo di fare sempre bene. Per noi è un grande onore giocare in questo stadio. Sarà una partita difficile, ma cerchiamo di dare il massimo per onorare questo stadio”.