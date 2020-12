La delusione di Handonovic: “Stasera abbiamo provato di tutto, è mancato il gol

Regna il dispiacere, l’afflizione domina i cuori di ogni tifoso nerazzurro: il pareggio amaro tra Inter e Shakhtar Donetsk fa sprofondare la compagine lombarda sul fondale del Gruppo B, nessuna competizione europea da affrontare, dunque, per la squadra di mister Conte. Ai microfoni di Sky il capitano nerazzurro, Samir Handonovic, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Alla fine è stato un girone equilibrato e l’abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo fare di più ma ormai non c’è tempo di piangere. Ci resta il campionato e la Coppa Italia.

Inter non da Champions? Sì perchè lo dicono i punti in campo. Il campo non mente mai, sono sei partite e dobbiamo accettare il verdetto. Cosa non ha funzionato oggi? Stasera abbiamo provato di tutto, è mancato il gol. Dovevamo farlo, loro si sono accontentati del pareggio. Io mi aspettavo che loro volessero qualcosa in più. Come ci si rialza adesso? Quando i risultati non vanno bene sappiamo che la Champjosn ti devasta ma dobbiamo pensare domenica a Cagliari. Non c’è niente da piangere, avevamo la partita in mano ed è mancato il gol“.