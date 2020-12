Le ultime da Castel Volturno in vista della Real Sociedad: le condizioni di Osimhen

Attraverso il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli ha reso noto il programma di lavoro della squadra, svolto nella giornata odierna al Training Center di Castel Volturno:

“Gli azzurri preparano il match contro il Real Sociedad in programma giovedì per l’ultima giornata del Girone di Europa League (ore 18.55). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente allenamento sul campo con una prima fase di torello. Di seguito lavoro aerobico e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Malcuit ha svolto seduta personalizzata in palestra“.