CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli avrebbe in mente un piano per portare Mattia Zaccagni in azzurro. Il trequartista dell’Hellas Verona sta stupendo tutti nel corso di quest’avvio di Serie A e il direttore sportivo Giuntoli starebbe seriamente pensando di portarlo a Napoli.

Zaccagni Napoli, l’idea sulla trattativa

Le due società sono in ottimi rapporti, come testimoniato dall’operazione che ha portato Amir Rrahmani in azzurro proprio dagli scaligeri. Proprio dal trasferimento del difensore kosovaro è nata l’idea sulla formula del trasferimento di Mattia Zaccagni. La società azzurra starebbe pensando di bloccare, previa pagamento, il trequartista gialloblu già a gennaio, lasciandolo però in prestito fino a fine stagione a Verona.

Inizio da sogno per Zaccagni

CALCIOMERCATO NAPOLI – Mattia Zaccagni ha avuto un avvio di stagione da sogno, come mai prima d’ora in carriera. Il trequartista classe ’95 ha già siglato 2 gol e regalato 4 assist nelle prime 10 giornate di questa Serie A. Oltre ai numeri, sono le prestazioni ad aver convinto il Napoli e non solo a guardare con attenzione a questo ragazzo. Una delle sue abilità principali è senza alcun dubbio il dribbling: è letale nell’uno contro uno.