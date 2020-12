Hugo Maradona in lacrime a Domenica In: “Diego un bonaccione, ha fatto male solo a sé stesso”

Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, è intervenuto a “Domenica In” su Rai Uno, ospite di Mara Venier. Commovente l’intervento del Pibe de Oro che si emoziona in diretta. Ecco quanto evidenziato:

“Morte di Diego? Aspetto l’autopsia, dirà tutta la verità. Chi ha sbagliato dovrà pagare tutto, se c’è stato un errore. È inutile parlare prima, aspettiamo e l’autopsia parlerà sa sé. Quelli che soffrono di più siamo noi familiari, figli e parenti stretti. Ricordo che Diego fin da piccolo era come se venisse da un altro pianeta. Voglio ricordarlo così com’era, un bonaccione. Ha fatto del male solo a sé stesso. Nostra madre? Diego diceva che era la sua prima fidanzata. Credo che ora insieme ci stiano guardando dall’alto, e stanno ancora insieme, e questo placa un po’ il mio dolore“.

Dopodiché interviene anche la moglie di Hugo Maradona: “Diego mi ha sempre trattato come una di famiglia. Era buona, generosa, galante. Baciava sempre la mano, ad esempio. Non era ciò che stanno mostrando ora. La cosa che mi dà più fastidio? Il fatto che stiano facendo vedere solo gli errori, le cattiverie che stanno dicendo. Era una persona buona, forte di carattere ma generosa con tutti. Era uno di noi, non si era montato la testa. Scherzava, ballava costantemente. Quando due anni fa andammo via dall’Argentina aspettò con noi le 8:00 di mattina, tutta la notte sveglio“.