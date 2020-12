Corr Sera – Perplessità sulla figura di Morla, l’avvocato di Maradona. La famiglia: “Con lui faremo i conti!”

La morte di Diego Maradona ha scosso l’opinione pubblica, ma ha anche creato strascichi e polemiche da una settimana a questa parte. Da sempre, la scomparsa di un personaggio pubblico desta sospetti. Quella del Pibe ha creato delle vere e proprie inchieste. Il Corriere della Sera, nell’edizione odierna, si concentra sul rapporto conflittuale tra la famiglia di Maradona e Matias Morla, l’avvocato del Diez.

La moglie e le figlie di Maradona detestano il legale: “Non vogliamo vederlo”. La diatriba pare non concludersi qua, come scritto dal quotidiano. “Malato, sfiduciato, vizioso, depresso, negativo e per nulla sereno, Maradona s’affidò come sempre a Morla. Cedendogli diritti e rovesci della sua esistenza, con lo sfruttamento esclusivo dei marchi maradoniani. Che cosa pensassero di tutto questo i familiari del Pibe, s’è capito bene il giorno dei funerali. Con quello strano addio di Morla, a distanza e solo su Twitter: “Non vogliamo vederlo neanche dipinto”, hanno sibilato Dalma e Giannina, le orfane. E il diktat dell’ex moglie Claudia: “Con questo avvocato faremo i conti!”.