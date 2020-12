Corbo attacca De Luca: “Invece di dedicare le stazioni a Maradona e fare battutine, pensasse al sistema sanitario regionale”

Il giornalista della Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Corbo ha lanciato un “invito” al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“A De Luca, dico: invece di fare spot con l’intitolazione delle stazioni a Diego Armando Maradona, pensasse, invece, a sostenere il sistema sanitario regionale. C’è gente che ha bisogno di fare prevenzione, assistenza, non pensasse soltanto a fare battute che servono per l’armamentario di Maurizio Crozza.

Diego Armando Maradona sarebbe più contento se le metropolitane passassero in tempo e più frequenti, nessuno è stato sostenitore di Diego come me, l’ho seguito come nessuno, quindi lui è sempre stato dalla parte dei poveri, degli ultimi. Sarebbe importante vedere più campi di calcio in città, questo andrebbe chiesto a De Magistris. Il Sindaco deve sapere che i ragazzi napoletani hanno bisogno del calcio, come rinascita sociale”.