Gattuso: “Uso il 4-2-3-1 perché i giocatori forti devono giocare, senza sacrificio resterà fuori un attaccante! Insigne? Deve essere meno musone”

Il mister del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sport. Il mister ha parlato della squadra, in particolare di Insigne ed Osimhen e parlato della prossima gara di Europa contro l’Az. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Questa squadra è forte tecnicamente e ha giocato bene nelle ultime gestioni. Però non può permettersi di non mettere veleno. La qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Devi metterci anche altro, la testa è fondamentale. Avrò fatto 100 partite in Serie A, tutti sanno che gioco con il 4-3-3. Se gioco con il 4-2-3-1 è perché i giocatori forti li dobbiamo far giocare. Se non faremo una corda in più, voglia di aiutare il compagno, allora qualcuno starà fuori. Bisogna continuare sulla strada intravista domenica. La partita con la Roma non basta, bisogna dare continuità“.

“Insigne? Mi aspetto ancora molto di più. Tecnicamente non posso dirgli nulla, ma lui è il capitano. Voglio vederlo meno musone, non ha più 22 anni. Deve prendersi più responsabilità, perciò lo martello spesso. Però è troppo musone, glielo dico spesso. Tecnicamente non puoi dirgli nulla. Voglio vederlo più allegro, quando si spegne la luce sembra che soffra di mutismo selettivo. Ma lui lo sa, ne parliamo spesso“.

“Partita con l’Az? Con l’Az sarà una partita difficile, una gara complicata. Vediamo anche con quale modulo andiamo a giocare. Con il 4-3-3 l’unica mezzala pura è Elmas, con Fabian e Zielinski. Gli altri sono tutti vertici bassi. Valutiamo tante cose“.

“Osimhen? Mi scoccia vedere che non si trova a suo agio, dobbiamo essere bravi a farlo stare tranquillo e aspettare il ritorno dall’infortunio“.

“Mertens? Sta sbagliando tanto, da lui non te lo aspetti, ma lo spirito è quello giusto. Rincorre tutti, fisicamente sta bene. Lui sa che però tecnicamente sta sbagliando tanto: ha la colla al piede e quelle mezze palle che gli capitano deve sfruttarle meglio. Domani è una partita importantissima, abbiamo studiato gli avversari in sala video e ci siamo allenati bene. Speriamo di fare una grande partita“.