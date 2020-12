Gattuso su Mertens: “Sta sbagliando tanto tecnicamente, da lui non te lo aspetti. Deve sfruttare meglio le occasioni”

Il mister Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua squadra. Gattuso si è soffermato in particolare sul momento poco brillante di Dries Mertens che nell’ultima di campionato contro la Roma ha ritrovato la strada per il goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens? Sta sbagliando tanto, da lui non te lo aspetti, ma lo spirito è quello giusto. Rincorre tutti, fisicamente sta bene. Lui sa che però tecnicamente sta sbagliando tanto: ha la colla al piede e quelle mezze palle che gli capitano deve sfruttarle meglio“.