Repubblica – Non c’è pace per Maradona, vietata la cremazione e rischio esumazione

Non c’è pace per Diego Armando Maradona. Ne parlano i colleghi di Repubblica, soffermandosi sull’impossibilità di riposare in pace per l’ex 10 partenopeo. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il corpo di Maradona rischia addirittura di essere esumato per dare risposte a diverse inchieste. Non è stato possibile cremarlo, le autorità hanno vietato ciò ancor prima dell’apertura formale delle indagini.

Siccome Maradona è morto d’infarto, come confermato dall’autopsia, non c’erano motivi validi per questo divieto. Qualcosa di poco chiaro è già emerso, evidentemente. Il mistero di una fine maledetta e tristissima”.