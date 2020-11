SKY – Possibile omaggio della Roma: in campo con la maglia di Maradona dei Mondiali di Italia ’90. Si attende la deroga della Lega

Per la gara in programma questa sera al San Paolo tra Napoli e Roma sono previste varie iniziative per omaggiare Diego Armando Maradona. Non solo gli azzurri, anche i giallorossi hanno in programma un omaggio per il Pibe de Oro.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, la squadra capitolina avrebbe contattato un collezionista napoletano per chiedere di poter utilizzare la sua maglia certificata appartenuta a Maradona. Si tratta della casacca indossata dal fuoriclasse sudamericano in occasione dei mondiali di Italia ’90 durante il match tra Argentina e Unione Sovietica che si disputò proprio al San Paolo.

La Roma vorrebbe usare quella maglia per farla indossare ad uno dei propri rappresentanti al momento dell’ingresso in campo. I giallorossi sono comunque in attesa della deroga da parte della Lega Calcio.