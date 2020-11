Crespo piange ricordando Diego: “Il dolore che provo non si può spiegare”

Hernan Crespo, ex calciatore di Inter e Parma, nel corso di un’intervista di ESPN Fans, si commuove ricordando Diego Armando Maradona, suo amico e connazionale. Ecco un estratto dell’intervista:

“Sono dei giorni molto difficili. Cercheremo di onorarlo nella maniera migliore, giocando a calcio e rispettando il suo spirito di libertà e di impegno. Sono grato alla vita per averlo conosciuto. Il dolore che ho nell’anima per la sua morte non si può spiegare”.