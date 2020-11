Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, si è commosso durante il minuto di silenzio in omaggio di Diego Armando Maradona.

L’ex allenatore del Napoli, avversario in campo in tante sfide contro il fuoriclasse argentino, non ha trattenuto l’emozione ed è scoppiato in lacrime prima del match di Premier contro il Leeds.

ECCO LA FOTO: