Raiola: “Maradona ci ha ridato dignità, ci ha fatto essere orgogliosi di essere napoletani. Il rifiuto alla Juventus vale più di tutte le vittorie”

Anche Mino Raiola ha voluto ricordare Diego Armando Maradona con belle parole.

“Per me Maradona è qualcosa di diverso perché come sapete la mia famiglia è di Napoli e lo abbiamo vissuto in maniera diversa. Ci ha ridato la dignità, ci ha fatto essere orgogliosi di essere napoletani e ci ha fatto contare qualcosa. Ci ha dato dei valori non solo nel calcio, ma nella vita. Non accettò le lusinghe della Juventus e per noi questo è stato più importante delle vittorie. Lui è stato un personaggio unico in campo e fuori dal campo.

“La penso diversamente rispetto all’opinione che molti avevano di lui fuori dal campo. È stato un uomo libero di vivere come voleva lui, senza cercare conferme dagli altri. Per me è stato il miglior giocatore della storia del calcio senza dubbio, anche considerando i giocatori in attività. Come agente sogno di trovare uomini con la sua personalità, non parlo di giocatori“.