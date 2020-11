GdS – Napoli criticato: “Ibra ha preso Gattuso e lo ha messo in un cestino. Azzurri con supponenza tattica e Insigne latitante”

Quella contro il Milan è stata una sconfitta amara per il Napoli. Gennaro Gattuso ha scelto il 4-2-3-1, nonostante l’assenza di Victor Osimhen, per provare ad intimidire il reparto difensivo rossonero. Il fattore Ibra, però, ha fatto la differenza e, nonostante una reazione d’orgoglio, gli azzurri escono senza punti dal San Paolo. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport.

“Ibrahimovic lo ha rifatto: ha preso l’amico Gattuso, lo ha ribaltato e lo ha messo in un cestino. Come in quell’epico sketch a Milanello”.

La rosea poi aggiunge: “Il Napoli è stato a lungo all’altezza del Milan, ma oltre agli errori di mira, ha pagato, per una volta, la latitanza del suo totem, Insigne, spremuto da Mancini, e una certa supponenza tattica. Ha voluto intimidire con 4 attaccanti che però non aiutavano e non rientravano. La squadra è rimasta spesso troppo lunga e il Diavolo ha banchettato negli spazi”