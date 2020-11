D’Alessandro a Canale 21: “Pensavate che il Napoli fosse da scudetto perciò siete delusi!”

Ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Il Bello del Calcio, è intervenuto Massimo D’Alessandro, collega di Radio Marte, sulla delusione della sconfitta casalinga del Napoli contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Delusione per la sconfitta? Per voi la sconfitta di ieri è una delusione perché pensavate che il Napoli fosse una squadra costruita per lo scudetto mentre per me non lo era. Tuttavia ieri ha tirato 19 volte in porta, ha avuto un espulsione e fino alla fine poteva pareggiarla“.

“Europa League? No, l’obiettivo del Napoli è entrare nelle quattro qualificate per la Champions. Non si può dire che il Napoli abbia l’obbligo morale di vincere qualcosa“.