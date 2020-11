Alvino: “Ibra è stato vicino al Napoli quando c’era Ancelotti”

Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha parlato delle ultime notizie sul Napoli in vista della gara contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Credo che Gattuso opterà per il 4-2-3-1 nella partita contro il Milan per dare certezze contro una squadra che è la migliore in Italia dal lockdown in poi”.

“Al Mapei per la Supercoppa purtroppo si giocherà a porte chiuse, davvero uno stadio vale l’altro. Ibra al Napoli? La società lo ha trattato quando c’era Ancelotti. Lui parlò di voler andare in una squadra blasonata che non vinceva da molto e di voler tornare dove era stato bene. In quel caso si riferiva al Napoli, al di là di tutte le smentite”.