TS – Ospina rassicura Gattuso, il colombiano ci sarà col Milan

Il problema muscolare di Ospina rimediato in nazionale sembra essere un allarme rientrato. Martedì la Colombia ha giocato a Quito e il portiere del Napoli si è anche seduto in panchina. Gattuso però, scrive Tuttosport, è stato rassicurato riguardo alle condizioni del portiere tanto che oggi a Castel Volturno lo allenerà in previsione di schierarlo titolare contro il Milan. Meret, invece, dovrà aspettare il suo turno in Europa League, giovedì contro il Rijeka.

