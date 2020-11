Sarà il Mapei Stadium lo stadio scelto per la sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, l’emergenza Covid ha costretto la Lega a scegliere l’Italia come sede per il match.

La data della finale sarebbe quella del 20 gennaio 2021. Forse l’unico infrasettimanale in cui non sono in programma le Coppe Europee.