Nuovo caso di Coronavirus in Serie A. Il difensore del Cagliari, Diego Godin è risultato positivo al tampone nel suo ritiro con la nazionale uruguaiana.

Clamoroso il caso dell’Uruguay: sono stati ben quindici i calciatori positivi al Covid-19. Il Cagliari infatti ha deciso di non convocare Nahitan Nandez contro la Juventus per precauzione e la stessa Juve è in ansia per Rodrigo Bentancur.