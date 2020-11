Diego Maradona Jr. era risultato positivo al Coronavirus due settimane fa. Lui e la moglie avevano riscontarti anche alcuni sintomi come febbre e tosse.

Oggi Diego ha pubblicato un Tik Tok e ha comunicato: “Dopo 8 giorni ho un minuto per farvi sapere che sono ricoverato a Napoli e sono in via di guarigione. Dio è Grande”.