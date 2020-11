CdM – Il piano di Gattuso per limitare Ibrahimovic

Gattuso contro il Milan si trova di fronte un ostacolo enorme, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico del Napoli starebbe già lavorando per trovare una soluzione per fermare il gigante svedese. Il grosso del lavoro dovrà essere svolto dai centrali Koulibaly e Manolas, che dovranno arginare Ibra, con Koulibaly pronto a spezzare la linea in anticipo e il greco che guiderà i compagni per accompagnare i movimenti.

Fondamentale sarà anche il lavoro sulle catene laterali per cercare di bloccare sul nascere Theo Hernandez, affidandosi poi a Bakayoko per contenere Calhanoglu e Bennacer. Insomma, contro il Milan Gattuso avrà di fronte uno degli schemi tattici più efficienti di questo campionato, con Pioli che guida la sua squadra visionandola coi droni.