Carlino, presidente Napoli femminile: “Con Verona e Bari abbiamo la possibilità di aggiustare la nostra classifica. A maggio o giugno potremmo giocare al San Paolo”

Raffaele Carlino, presidente del Napoli femminile, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Marte Sport Live”.

“Dopo la Juventus, avremo l’ultima di andata con il Verona e la prima di ritorno con il Bari, partite che sono alla nostra portata. La squadra non ha mai demeritato anche quando ha perso ma a dicembre interverremo sul mercato. Bisogna risolvere questa situazione di classifica che non rispecchia la qualità delle ragazze. È stato un campionato difficile, il Covid ci ha distrutto. Non possiamo perdere la categoria, non ce lo meritiamo.

Il quartiere Barra ci ha accolto benissimo, è emozionante vedere questa gente che tifa dai balconi e che spara i fuochi d’artificio mentre giochiamo. Abbiamo tante richieste per vedere le partite allo stadio ma purtroppo a oggi è impossibile.

Con la Juve avevamo inviato la richiesta a De Laurentiis di giocare al San Paolo ma è inutile farlo se non c’è il pubblico. Magari speriamo di poter giocare lì con il pubblico a maggio o giugno”.