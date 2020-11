GdS – Spalla o polso? Non c’è chiarezza sull’infortunio di Osimhen, oggi la risonanza

La brutta caduta di Osimhen in nazionale gli ha procurato un infortunio che sta diventando un vero e proprio giallo. Come spiega la Gazzetta dello Sport di oggi, non c’è troppa chiarezza sulla diagnosi fatta dallo staff medico della Nigeria. Infatti, proprio dalla Nigeria si parla di spalla lussata, ma il problema non si capisce se sia realmente alla spalla, poiché la lussazione prevede la fuoriuscita della testa dell’omero dalla cavità della scapola.

Questo tipo di infortunio sarebbe abbastanza doloroso ma soprattutto visibile a occhio nudo. Probabilmente i medici sono stati ingannati da una vecchia cicatrice emersa dagli esami diagnostici, scrive sempre la rosea. Oltre a questo, resta dubbio il del perché Osimhen stesso parlasse solo di dolore al polso. Oggi, comunque, si avrà una risposta definitiva dopo la risonanza a Villa Stuart.