Llorente pronto a dire addio al Napoli: l’Athletic Bilbao in pole per lo spagnolo

La redazione di TuttoMercatoWeb fa il punto della situazione sul futuro di Fernando Llorente al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A gennaio, salvo colpi di scena ad oggi non previsti, l’addio ci sarà. Da capire se per continuare a giocare in Italia o magari per tornare in Spagna. Non solo Athletic Club. L’Athletic Club resta la squadra in assoluta prima fila, per il basco. In estate il consiglio direttivo del club, per ragioni economiche anche legate alla pandemia, ha detto no alla spesa per il suo ritorno a San Mames. Ma a gennaio, quando probabilmente non servirà neanche pagare un indennizzo al Napoli, la situazione sarà ben diversa”.

“Dai Paesi Baschi è arrivata una chiamata anche dall’Eibar, le possibilità esistono ma sembrano minori rispetto anche al Siviglia. A Monchi piace, chissà che il richiamo europeo non possa fare la differenza. In Italia? Magari Bologna e Samp ci riproveranno, mentre difficilmente la Juventus penserà al ritorno fosse anche solo per aggiungere una torre alla rosa per i momenti di necessità”.

Il futuro di Llorente

Athletic Club 70%

Siviglia 10%

Eibar 9%

Sampdoria 5%

Bologna 5%

Juventus 1%