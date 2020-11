Boniek: “Se Milik non vuole rinnovare col Napoli e partire a parametro zero, capisco se la società lo mette fuori rosa. Se non giocherà non partirà per l’Europeo”

Zbigniew Boniek, ex giocatore ed attuale dirigente polacco, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Arek Milik. Ecco quanto dichiarato:

“Non ho deciso io di mettere la fascia di capitano della Polonia sul braccio di Milik, è stata una scelta di tutti, stiamo cercando di aiutarlo in un momento difficile. Il Napoli si è occupato di Milik nonostante gli infortuni, e le due parti devono trovare un accordo fra le parti per farlo andare via. Se il giocatore non vuole rinnovare ed andare via a parametro zero capisco che il Napoli si arrabbi e lo lasci fuori rosa. Non so il giocatore dove si trasferirà, ma se non gioca non verrà convocato all’Europeo”