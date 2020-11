RAI – Venerato: “Emerson interessa, ma la strada è lunga. Bakayoko? non c’è ancora l’accordo. Milik si muoverà a gennaio”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato intervistato Ciro Venerato. Il giornalista del roster di Rai Sport ha rilasciato indiscrezioni riguardo il mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Emerson al Napoli? Emerson è un giocatore di gran qualità ed ha grande intesa con Insigne. Palmieri è un obiettivo del Napoli ma ci sono 3 problemi. L’intermediario ha avuto un colloqui due settimane fa e da allora Giuntoli non ha più dato notizie, a causa della mancanza di disponibilità economica. Il Chelsea valuta il giocatore 25 milioni e vorrebbe prestito con obbligo, il Napoli offrirebbe prestito secco. Il calciatore chiede 4 milioni che il Napoli non potrebbe offrire. Però se Juve o Inter affondassero il colpo, le preferirebbe al Napoli. C’è interesse ma il Napoli non affonda. Se non vende Ghoulam o Malcuit non si può accontentare Gattuso. Ci sono anche altri profili meno prestigiosi, come Giannoulis del PAOK”.

“Bakayoko? Il Napoli farà un’offerta tra marzo e aprile, troppo difficile chiudere a gennaio. Tenendo conto della valutazione di 20 milioni il Napoli non è pronto. Quindi cercherà di sfoltire la rosa e di abbassare un po’ il prezzo del cartellino. Unica certezza, non c’è nessun accordo”.

“Milik? A gennaio si muoverà qualcosa, ha voglia di giocare. Il ct della Polonia ha detto al ragazzo che rischia di non giocare gli europei se continua così. Milik è lontano da una forma accettabile. Sia De Laurentiis che Milik sperano di trovare qualche squadra anche per le situazioni in entrata”.