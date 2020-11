Milik, il d.g. della Fiorentina chiude al trasferimento: “Non faremo offerte, abbiamo già gli attaccanti giusti”

Il futuro di Arek Milik è ancora tutto da decifrare. L’attaccante lascerà sicuramente il Napoli, probabilmente a gennaio, ma la sua prossima destinazione non sarà la Fiorentina. Il club viola aveva trovato un accordo con gli azzurri per il trasferimento l’ultimo giorno del mercato estivo, trasferimento però rifiutato dallo stesso Milik.

Ebbene l’intenzione del club gigliato è quella di non provare un secondo affondo per il polacco A confermarlo è il d.g. dei viola, Joe Barone, in un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta della Sport, dove ha parlato del ritorno di Prandelli alla Fiorentina. Ecco quanto evidenziato:

“Milik? No, abbiamo gli attaccanti giusti – ha risposto Barone -. Non vedo l’ora di veder lavorare i miei con Prandelli“. Dunque parole di chiusura netta: non sarà la Fiorentina la prossima squadra di Milik.