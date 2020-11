Dries Mertens, in conferenza stampa con il Belgio per le sfide dei fiamminghi, ha rilasciato dichiarazioni ricche di sentimento. “Ciro” non ha nascosto infatti la malinconia per i primi calci al pallone dati a Lovanio, sua città natale, e in cui è tornato proprio con la Nazionale. Nonostante ciò, non sono mancati messaggi d’amore per la sua Napoli. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Qui c’è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Ho giocato a calcio qui da quand’ero piccolo insieme ai miei amici d’infanzia. A proposito, avevamo una squadra forte e abbiamo vinto molto”.

“Giocare a Lovanio dopo il Napoli? Ho ancora una stagione e mezzo di contratto con la società ed un’opzione per il successivo. In realtà, spero di giocare lì ancora a lungo. Non mi ci vedo a giocare a Lovanio. Sicuramente tornerò a vivere in Belgio a fine carriera”.