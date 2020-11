Szoboszlai, il CT dell’Ungheria: “Tra tutte le squadre interessate a lui preferirei andasse al Napoli”

Marco Rossi, ex calciatore e attuale CT dell’Ungheria, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna di Tuttosport all’interno della quale ha parlato dell’interesse del Napoli per Dominik Szoboszlai e la sua possibile collocazione nel 4-2-3-1 di Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

In che squadra lo vedrebbe bene?

“Tra tutte le squadre interessate a lui mesi fa preferirei andasse al Napoli, dato che vivo a Pozzuoli e lo potrei vedere da vicino…”

Potrebbe giocare trequartista nel 4-2-3-1 di Gattuso?

“Sì, perché Dominik è un centrocampista offensivo. Poi a seconda dei moduli tattici può venire impiegato anche da esterno sinistro nel 4-4-2. Avendo a disposizione un giocatore del genere cercherei di costruirgli la squadra intorno. E ha una grande personalità. L’unico dubbio è relativo alla velocità di adattamento al calcio italiano, problema che non si porrebbe nel caso in cui andasse in Germania”.