Perde il lavoro e attacca i passanti, follia al Vomero! E fioccano sanzioni per gli assembramenti

Pomeriggio di follia a Napoli. Nell’ultima serata disponibile prima dell’istituzione della zona rossa, migliaia di persone si sono riversate nelle strade più popolate per l’ultimo aperitivo, l’ultimo caffè, l’ultimo acquisto. Gli assembramenti principali, documentati da numerose immagini sui social, si sono verificati al centro storico e al Vomero.

In quest’ultima zona si è verificato anche un episodio di cronaca che tanto sta facendo discutere. Nelle immagini, pubblicate anche dall’ex consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si vede una donna aggredire verbalmente altre persone.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/posts/1877893612364521

Un raid violento, in cui la signora – visibilmente in stato di ebrezza – ha aggredito verbalmente i passanti che acquistavano nei negozi. Secondo quanto scrive Il Mattino nel suo sito online, la motivazione sarebbe stato il licenziamento della donna da un bar della Doganella.

La polizia municipale è intervenuta per salvaguardare la situazione e per riportare l’ordine, visti i numerosi assembramenti verificatisi in zona. Raffica di sanzioni per riportare la situazione alla normalità.