Victor Osimhen ancora in goal. Stavolta in nazionale. Si sta giocando in questi minuti infatti Nigeria-Sierra Leone, gara di qualificazione per la prossima Coppa d’Africa. Il punteggio è di 3-0 con lo zampino di Victor. L’attaccante azzurro ha infatti messo a segno la rete del 2-0 prima di propiziare con una sponda il gollonzo del tris.

