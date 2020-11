Napoli Vecino – Il nome di Matias Vecino ritorna di moda nell’ambiente Napoli. Il centrocampista dell’Inter, accostato agli azzurri nell’ultima sessione di mercato, è ancora in uscita dal club lombardo.

Secondo Tuttosport, l’uruguagio piace a Gattuso che potrebbe chiedere alla sua società di prenderlo a gennaio.

Matias Vecino

Napoli Vecino, scambio con Milik?

L’Inter, dal canto suo, potrebbe virare su Arek Milik per avere una quarta punta di spessore in rosa. Il polacco piace a Marotta e gli altri dirigenti nerazzurri e inserire Vecino nell’operazione potrebbe far trovare un accordo, economico e non, che accontenti tutti.

LEGGI ANCHE: IL NAPOLI RISCHIA UN DEFERIMENTO

La concorrenza su Vecino

Sull’ex Fiorentina c’è anche il Torino. L’Inter, ai granata, potrebbe chiedere Armando Izzo come pedina di scambio. Il difensore napoletano non sta trovando molto spazio ultimamente e potrebbe cambiare aria, visto anche l’interessamento del Liverpool per Skriniar.