Prof. Portella, responsabile laboratorio tamponi Napoli: “Nuovi positivi nella squadra Primavera. Tamponi annullati il giorno di Juve-Napoli? Semplice comunicazione per la mancata partenza”

Il responsabile del laboratorio dei tamponi del Napoli, il professore Giuseppe Portella, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“Tutti negativi nella prima squadra del Napoli ma ci sono nuovi positivi nella Primavera.

Il giorno della partenza per Juventus-Napoli abbiamo fatto un nuovo ciclo di tamponi e risultò positivo Elmas. I tamponi che dovevano essere fatti a Torino domenica mattina, sono stati annullati perché la squadra non sarebbe più partita. Era semplicemente una comunicazione per la mancata partenza.

L’ASL farebbe bene a tutelarsi e garantire la propria regolarità procedendo per vie legali, ma adesso hanno ben altro da pensare. Io sono preoccupato per questa situazione non rosea. speriamo che questi meccanismi di restrizioni sociali portino buoni risultati”.