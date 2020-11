Nazionale, le ultime: Di Lorenzo titolare ma adattato difensore centrale

La Nazionale Italiana si prepara a scendere in campo questa sera. L’amichevole con l’Estonia va in scena al Franchi di Firenze alle 20.45, con gli azzurri che sono però in emergenza. Positivo al Covid lo stesso ct Mancini, e con tanti calciatori impossibilitati a partire dalle ASL, la formazione titolare subirà inevitabilmente dei rimaneggiamenti.

In particolare Giovanni Di Lorenzo, da un anno a questa parte stabilmente nel giro della Nazionale, dovrebbe partire da titolare ma da difensore centrale. Questa non sarebbe una novità per il terzino classe ’93. Infatti Ancelotti l’ha adattato ripetutamente in quel ruolo, ricoperto egregiamente. Di seguito il resto della probabile formazione dell’Italia.

Italia (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.Evani