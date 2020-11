Auriemma scatenato: “Sandulli ha voluto fare Sherlock Holmes! Bisogna giudicare i fatti, non fare il processo all’intenzione. Ci vorrebbe una querela”

Raffaele Auriemma, noto giornalista sportivo, ha rilasciato dichiarazioni choc ai microfoni di Radio Marte. Nel corso di Marte Sport Live, infatti, il cronista si è scagliato contro la decisione di Sandulli su Juventus-Napoli. In particolare, Auriemma ha criticato la motivazione della Corte.

“Sandulli ha mancato di rispetto al Napoli! Non so se ci siano gli estremi per la querela, ma quanto scritto dal giudice è vergognoso. Sandulli ha voluto fare Sherlock Holmes!” ha dichiarato il giornalista.

“Il giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti, non è giusto fare un processo all’intenzione. Sandulli ha dichiarato che il Napoli ha trovato un alibi per non giocare, accusando la società di voler imbrogliare in modo coscienzioso. Tutto ciò è scandaloso!”