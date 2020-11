Coronavirus Napoli: possibile chiusura di strade o piazze dove si possono creare assembramenti

Mentre è in atto una verifica dei dati epidemiologici della Campania, per decidere il futuro e la “zona” nella quale collocare la regione, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’odierna riunione del Comitato provinciale ha riportato la possibile chiusura di luoghi dov’è possibile creare assembramenti.

L’articolo 1, comma 4 del DPCM del 18 ottobre scorso, infatti, consente la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possono venire a creare situazioni di assembramento.

Tale articolo è stato sottoposto al centro dell’ordine del giorno della riunione del Comitato provinciale, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per l’adozione di provvedimenti opportuni a tutelare la salute e prendere decisioni in modo tale da poter fermare il contagio del COVID-19.

Ulteriori decisioni, per l’eventuale individuazione delle aree interessate e la sostenibilità dell’impegno, spettano e restano in capo al sindaco, Luigi De Magistris, così come chiarito anche dalla Circolare del Ministero.