Siparietto a Sky: Bergomi prepara la domanda a Giuntoli, ma gli squilla il telefono!

Nel corso del prepartita su Sky del match di Europa League tra Rijeka e Napoli, è avvenuto un simpatico siparietto.

Giuseppe Bergomi, storico difensore dell’Inter ed opinionista, era in procinto di fare una domanda al direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli. In quel momento però, è squillato il telefono dell’opinionista, che l’ha subito spento e ha chiesto scusa. Naturalmente l’accaduto ha generato ilarità in studio, con Giuntoli che ha sorriso durante il collegamento.