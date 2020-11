Sconcerti: “L’idea di Pirlo è nuova per l’Italia, la segue anche il Napoli”

Mario Sconcerti, editorialista per il Corriere della Sera, elogia profondamente Pirlo. In un commento che farà indubbiamente dibattito, sostiene che Inter, Napoli e Roma seguano l’idea di gioco di Pirlo. L’allenatore della Juve, però, sarebbe addirittura avanti.

L’idea di Pirlo sta ormai consolidandosi e può essere anche una buona idea, la decisione finale tocca agli interpreti. Ridotto in pillole, il gioco della nuova Juve è un 4-2-2-2 non banale perché tenta di allargarsi sul campo e in ogni linea è prevista un’eccezione.

Si può fare, è un’idea un po’ stravagante ma abbastanza nuova per l’Italia. A modo loro la seguono da noi anche Roma, Inter e Napoli, solo che Pirlo rompe in più parti le stesse linee di gioco. Parlo molto dell’insieme e poco della partita perché quella non c’è stata. Il Ferencvaros è vicina a valere una buona squadra di serie B italiana