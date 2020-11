Non ci sarà contro il Rijeka Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha rimediato un cartellino rosso nell’ultima gara contro la Real Sociedad e guarderà i compagni da Napoli.

Tuttavia, Victor non ha voluto far mancare pubblicamente il supporto alla squadra. L’ha fatto affidandosi a Instagram, dove in una story ha scritto:

“Andiamo ragazzi, tutto il meglio! Forza Napoli sempre”