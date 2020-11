Florian Thauvin, esterno offensivo del Marsiglia e campione del Mondo 2018 con la Francia, sarebbe nel mirino del Napoli. Secondo L’Equipe, quotidiano sportivo francese, il ds sportivo Giuntoli si sarebbe interessato al calciatore in quanto in scadenza di contratto a giugno 2021. L’accordo con il Marsiglia per il rinnovo stenta ad arrivare, e gli azzurri potrebbero assicurarsene le prestazioni. Potrebbe proporsi anche il Milan però, interessato come il Napoli all’esterno.

THAUVIN NAPOLI, CHI È L’ATTACCANTE DEL MARSIGLIA

Florian Thauvin, classe ’93, è un mancino naturale, dotato di un ottimo dribbling e una discreta capacità balistica. Predilige partire largo a destra per poi accentrarsi e liberare il tiro, ma si destreggia bene anche partendo da sinistra. Non disdegna, infine, il ruolo di trequartista, anche grazie alla sua ottima tecnica di base e visione di gioco. Proprio la duttilità farebbe di Thauvin un ottimo innesto nel Napoli di Gattuso, che aggiungerebbe un’ottima freccia al proprio arco.

LEGGI ANCHE: il Napoli segue ancora Luka Jovic

THAUVIN CARRIERA

Thauvin ha militato prevalentemente tra le file di società francesi, e nel Marsiglia in particolare ha trovato la sua dimensione. Dopo aver giocato per Grenoble e Bastia, nel 2013 sceglie l’OM per fare il grande salto nel calcio che conta. Tranne una piccola parentesi al Newcastle, nella stagione 2015/16, negli ultimi 7 anni è stato irremovibile per les Olympiens, giocando in totale 241 partite e segnando ben 80 gol. Ironia della sorte, il primo gol in Champions di Thauvin arrivò proprio contro il Napoli, nel 2013: corsi e ricorsi storici?

Nazionale

Ha affrontato tutta la trafila delle nazionali Under, dalla Under 18 all’Under 21. In particolare nel 2013 brillò durante il campionato mondiale under 20. Segnò infatti una doppietta in semifinale con i Ghana, e la Francia vinse poi il titolo. Grazie alle prestazioni con l’OM, dal 2017 è una presenza fissa della Nazionale maggiore. Il debutto arrivò il 2 giugno 2017, mentre il primo gol nel 2019, contro Andorra. Nel 2018 ha giocato per soli 3 minuti nel Mondiale vinto poi dalla sua Nazionale.