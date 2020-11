CdS – Koulibaly sempre più leader, discorso alla squadra dopo il Sassuolo

Ambizione, carattere e forza d’animo. Ecco cos’ha guadagnato il Napoli dalla permanenza di Kalidou Koulibaly quest’estate, un leader che vuole guidare il Napoli a traguardi sempre più alti. Nonostante il k.o. contro il Sassuolo, il senegalese non si è perso d’animo e ha parlato alla squadra come un vero punto di riferimento.

“Bisogna vincere contro Rijeka e Bologna perché questo Napoli deve pensare in grande”, sono queste le parole che danno coraggio al Napoli riportate dal Corriere dello Sport. La partita di stasera è un crocevia fondamentale per capire meglio quale sarà la strada europea del Napoli, e domenica contro il Bologna si vedranno le ambizioni del Napoli per puntare allo scudetto.