Disavventura per Paulo Fonseca, ladri in casa a Roma: rubati orologi e gioielli per un valore di 100mila euro

Disavventura per l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Nella giornata di venerdì, mentre il tecnico era impegnato nel consueto allenamento a Trigoria, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua abitazione di Roma.

Come riportato da Repubblica, i furfanti si sono introdotti nell’abitazione da una porta-finestra dopo aver disattivato l’allarme. Una strategia studiata quella dei malviventi, che hanno sfruttato un momento in cui la casa era vuota, portando via orologi e gioielli per un valore di quasi centomila euro.