Osimhen espulso, a Gattuso non va giù: la reazione

Victor Osimhen ha commesso una leggerezza che sarebbe potuta costare cara. Si è fatto ammonire due volte, la seconda in modo ingenuo, contro la Real Sociedad. Fortunatamente a tempo scaduto, ma a Gattuso non è andata giù.

Saltando su Le Normand, Osimhen ha rimediato il secondo giallo per un braccio fin troppo largo. A Gattuso – rivela la Gazzetta dello Sport – non è piaciuto di certo il gesto e l’ha fatto pesare nello spogliatoio.

Per Victor pronta un’altra chance. Non ci sarà con il Rijeka, domani invece partirà dal 1′. Arriva per lui il momento di farsi riscattare.